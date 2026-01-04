今季の西武残留が決まった高橋光成(C)産経新聞社西武は1月4日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた高橋光成と、今季の契約を結んだと発表した。高橋を巡っては、交渉期限の5日午前7時が迫っていた中、契約合意に至らず。今季は西武への残留が決まったと、MLB公式サイトが報じていた。【写真】高橋光成が投稿した同郷の細貝萌氏との2ショットを見る同サイトではマーク・ファインサンド記者が関係者の話