お笑い芸人の狩野英孝（43）が4日、X（旧ツイッター）を更新。実家である宮城県栗原市の櫻田山神社の神主として、三が日を終えた感謝を述べた。狩野は神主の資格を持っており、櫻田山神社の第39代神主という一面もある。毎年、年末年始は神社業務に励み、4日、「2026年、三が日無事に終えました。事故も無く無事に参拝に来て頂いた方々のお手伝い出来たかなと安心しております」と今年も神主の仕事が一段落したことを報告した。そ