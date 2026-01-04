お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるま（31）が、3日深夜放送の「令和ロマンの娯楽がたり」（深夜0時15分）に出演。男女コンビについて語った。春とヒコーキのぐんぴぃ（35）が「キモい芸人で…。男がキモい側で、男女コンビを組んじゃうヤツってオレ、怖いと思ってるんです」と話すと一同、大笑い。文芸評論家の三宅香帆氏が「男女コンビって、やっぱ難しいんですか？」と質問した。すると高比良が「男女って、やっぱ、どうして