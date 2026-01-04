婚活しているのに成就しない人の特徴は何か。結婚相談所ナレソメ予備校塾長の勝倉千尋さんは「婚活において、『強いオスの遺伝子が欲しい』という原始的な本能だけで相手を判断してはいけない。大事なのは、理性的な視点を忘れないこと。子宮ではなく脳で選ぶといい」という――。※本稿は、勝倉千尋『1年で決める！ アラサー女の婚活戦略マニュアル』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hakase_※写