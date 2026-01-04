いつも機嫌がいい人はどんな言葉を使っているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「否定語で避けたい状態を言葉にする『慌てずに』という言葉は焦る準備をさせる言葉で、慌てている自分が頭に浮かんでしまう。そうではなく、落ち着いてご機嫌に過ごすには、優しい響きを持っているアクセル言葉を使うといい」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したもの