豊臣秀吉が織田信長の家臣になるまでの経歴には謎が多い。歴史に名を残す成功者であるにもかかわらず、一体なぜなのか。作家・海音寺潮五郎さんの著書『武将列伝 戦国揺籃篇』（朝日文庫）より、一部を紹介する――。■あだ名の「猿」は申年生まれだから？秀吉の前半生はほとんどわかっていない。諸太閤記の中で最も史料的価値の高い川角太閤記は本能寺の事変から書き出して、前半生には全然触れていない。秀吉と同時代の竹中重門