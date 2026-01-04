2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「エンタメ」ジャンルの人気記事です。（初公開日は8月11日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝2025年度後期の朝ドラ（NHK連続テレビ小説）として9月29日にスタートする『ばけばけ』（NHK）。ヒロインを演じるのは新進気鋭の俳優・〓石あかりさんですが、ヒロインの母を演じる俳優が、24年前に朝