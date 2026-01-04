女優の寺島しのぶ（53）が、3日放送のMBSテレビ特番「東野幸治＆寺島しのぶのR―50人生でやらないと後悔すること」に出演。フランス人の夫と父で七代目・尾上菊五郎との交流を明かした。番組では「娘の結婚のあいさつ」の話題となり、当時の様子を聞かれた寺島は「うちは“おーおー”みたいな感じでした。（苦労は）全然なかったですね」と、想定外のような出来事はなかったと明かした。寺島は2007年にフランス人のアート