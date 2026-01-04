全国高校ラグビー大会は5日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われ、2年ぶりに4強入りした東福岡は京都成章と対戦する。4日は準決勝に備えて大阪府吹田市で調整を行った。花園通算100勝が懸かる大一番は京都成章との雪辱戦となった。3月の全国高校選抜大会では準決勝で京都成章に5―22で逆転負けを喫した。「リベンジは意識していない。自分たちがやってきたことを遂行するだけなんで。京都成章さんにチャレンジし