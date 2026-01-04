新しい年を迎え、日本勢15人が参戦する米LPGAツアーは、1月29日にフロリダ州オーランドで2026年シーズンが開幕する。【写真】西郷真央がV昨年大会を振り返ろうメジャー大会は全5試合。その初戦となる「シェブロン選手権」は4月23〜26日にテキサス州ヒューストンで行われる予定だが、年が明けてもなお開催コースが正式に決定しておらず、選手たちにも詳細は伝えられていないようだ。同大会は2023年からヒューストン郊外のザ・クラ