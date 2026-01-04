「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）７区の二宮町押切坂付近に今年もフリーザ軍団が集結。日テレの中継にもわずかに映り込んだ中、ザーボンさんの姿にネットが沸いた。ひと目で分かるコスプレ姿で目の前に来るランナーに声援を送るフリーザ軍団。異様な雰囲気を醸し出していたが、すっかり箱根駅伝の“風物詩”となっている。昨年、「戦闘力がズバ抜けている」として話題になったザーボンさんも登場。