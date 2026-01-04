5日(月)から6日(火)午前中にかけて北海道の日本海側から北陸では雪が強まり、大雪となる恐れがあります。交通機関への影響に注意。8日(木)は冬型の気圧配置が強まり、冬の嵐に。日本海側で雪や風が強まるでしょう。10日(土)も荒れた天気となる恐れがあります。5日(月)仕事始めは日本海側で大雪の恐れ5日(月)から6日(火)午前中は冬型の気圧配置で、寒気が流れ込むでしょう。北海道の日本海側から北陸は雪が強まり、山沿いを中心に大