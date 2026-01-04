◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）新春到来を告げる名物ハンデ重賞に１４頭が出走し、１番人気でハンデ５５キロのアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）はゴール前で鋭く伸びたが、鼻差２着だった。戸崎圭太騎手は２０１８年セダブリランテス、２３年ラーグルフに続く同レース３勝目はならず。同馬は昨年６月のバーデンバーデンＣまで３連勝でオープン入り。重賞初