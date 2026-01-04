◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）新春到来を告げる名物ハンデ重賞に１４頭が出走し、７番人気でハンデ５５?のカラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）が重賞初Ｖを飾った。好位から進め、最後の直線で抜け出すと、ゴール前ではアンゴラブラックの追い込みを鼻差しのいだ。あす５日に４０歳の誕生日を迎える津村明秀騎手は２０２４年リカンカブール以来、２年ぶり