◆第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝神村学園（鹿児島）４―１日大藤沢（神奈川）（４日・Ｕ等々力）神村学園（鹿児島）は日大藤沢（神奈川）に４―１で勝利し、準決勝へ駒を進めた。夏の総体を制した王者は、ここまで２試合で１０得点無失点と圧倒。この日も再び先制に成功した。前半２９分、相手の陣内でボールを奪取すると、福岡内定のＭＦ福島和毅（３年）の縦パスが町田内定のＦＷ徳村楓大（３年）に通る。徳