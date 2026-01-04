お正月に欠かせない切りお餅ですが、意外と余りがち。今回は、そんなお餅がおしゃれなスイーツに大変身してしまう、ステキなレシピにフィーチャー。 ▼ふわとろ！パンケーキに絶賛の嵐 耐熱ボウルに小さくカットしたお餅と牛乳を入れて、ふんわりラップをしたら電子レンジで加熱。柔らかくなったらホットケーキミックスや卵など入れて混ぜ、フライパンで焼くだけ。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させ