2025年もいよいよ大詰めだが、この年の瀬、私の身の回りにちょっとした“異変”があったのでここに記したい。過去に利用した通販業者からのカタログが数年ぶりに届くようになったのだ。だが、これは本来同社のルールでは禁止されている行為である。【取材・文＝中川淳一郎】【写真で確認】筆者が2019年に通販で購入した「ワケあり鰻10食入り8800円」の開封して納得の姿これが最後の電話になる私は2019年に「ワケあり鰻10食入り