パドレス・ダルビッシュ有投手が４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「羽曳野市にある自分のマンホールを見に行ってきました」と記し、自身が投球する姿がデザインされたマンホールをさする写真を投稿した。大リーグで活躍する日本選手を描いたマンホールは昨年、日本各地に設置。ダルビッシュのマンホールは、アーティストのＢＡＫＩＢＡＫＩ氏が１１種類の変化球を操る腕を描き、出身地の大阪府羽曳野市の公共施設前に設