「全国高校サッカー選手権・準々決勝、神村学園−日大藤沢」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）神村学園（鹿児島）のＦＷ倉中悠駕（３年）が後半２５分までに４点を奪う大活躍を見せた。まずは前半２９分、ゴール前で左足を振り抜き先制弾。後半１３分には味方のパスを受けると、冷静に左足で流し込み２点目。１点を返された同２２分には右足で３点目のネットを揺らす。ハットトリックを達成し、白い歯がこぼれた。勢