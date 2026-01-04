ベネズエでの事案を受けて日本政府の反応です。高市総理は自身のXで「日本政府として私の指示の下、邦人の安全確保を最優先としつつ関係国と緊密に連携して対応にあたっている」と説明しました。また、G7などと緊密に連携しつつ、ベネズエラにおける民主主義の回復及び情勢の安定化に向けた外交努力を進めていくなどとしています。