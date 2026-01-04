中学受験、それは子どもたちにとって初めて直面する、合格をかけた過酷な競争の世界。そんな極限のストレスが渦巻く進学塾で、ある日突然、身に覚えのない「いじめ加害者」のレッテルを貼られたとしたら…？塾で成績1番の良子が泣き出したことをきっかけに、犯人として追い詰められてしまったツム子の物語。筆者の実体験をベースに描かれる、教育現場の闇と冤罪の恐怖の物語です。■塾のトップが突然の涙…理由なき疑いをかけられ