ÏÂ²Î»³¸©¤Ï£´Æü¡¢Æ±¸©¶¶ËÜ»Ô¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤ª¤Ù¤ó¤ÈÂ¼¡×¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿£±£µ¡Á£¹£¶ºÐ¤ÎÃË½÷£¹£µ¿Í¤¬¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü»þÅÀ¤Ç½¾¶È°÷¤ò´Þ¤à£²£¸¿Í¤ÎÊØ¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢¸©¤ÏÆ±Å¹¤òÆ±Æü¤«¤é£¶Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£¸©¶¶ËÜÊÝ·ò½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤¿£¹£µ¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë²¬»³¸©¤Ê¤É¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¤ä¡¢»ÔÆâ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÎÆþµï¼Ô¤é¡££±£²