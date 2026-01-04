高市首相は4日、トランプ政権がベネズエラへの大規模攻撃を実施したことについて、自身のX（旧ツイッター）に「日本政府としては、私の指示の下、邦人の安全確保を最優先としつつ、関係国と緊密に連携して対応にあたっている」と投稿した。さらに高市首相は、「ベネズエラ情勢については、日本政府として、これまでも、一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることの重要性を訴えてきた。我が国は、従来から、自由、民主