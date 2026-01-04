トーシンコーポレーションは12月1日に、新たな緑化ソリューションとなる緑化パネル「TLCスムース」を発売した。●従来品よりも軽量化を実現、簡単に導入できる「TLCスムース」は、都市部のオフィスビル、商業施設、ショップ、エントランス、テラス、レストラン、マンション、バルコニーといった、さまざまな空間に自然の緑を取り入れられるよう設計された、シンプルなデザインの緑化パネル。都市部でのヒートアイランド現象