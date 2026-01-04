今オフのメジャーリーグは移籍市場が活発化しており、1日（日本時間2日）には今井達也投手がアストロズと、3日（同4日）には岡本和真内野手がブルージェイズとの契約合意が伝えられるなど、2026年に入って賑わいを見せている。そうした中、フリーエージェント（FA）市場に残る大物として注目されているのが、カブスからFAとなっているカイル・タッカー外野手。ドジャースの地元メディア