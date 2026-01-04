◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)2度目の3連覇を達成した青山学院大学。3日には日本テレビで「完全密着！箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」が放送され、1区を任された小河原陽琉選手（2年）がスタート直前に思わぬハプニングについて明かしました。前回大会では、1年生ながら復路10区を託され、区間賞の快走。優勝のフィニッシュテープを切りました。今大会は当日変更でスタート1区に抜て