第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。繋がれたタスキの裏側には、ある思いが込められていた。青学大のタスキの裏には、黒のマジックで「★」が7つ記されていた。昨年2月、黒田朝日ら現4年の同級生で、2024年箱根でエントリーメンバーに入っていた皆渡