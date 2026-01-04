岡本加入で環太平洋地域へのアプローチ促進巨人からポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を目指す岡本和真内野手が、ブルージェイズと4年契約で合意したと3日（日本時間4日）、米メディアなどが報じた。ブルージェイズの地元放送局「スポーツネット」はさっそく岡本獲得による相乗効果を伝えた。同メディアは「NPBのスターであるカズマ・オカモトとブルージェイズが契約に合意」との見出しで報道。実績ある日本人スタ