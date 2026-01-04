¥Ð¥Ã¥°Áª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¤É¤Á¤é¤â½Å»ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Î¡Ö¥¹¥Ú·Ú¡×¥·¥êー¥º¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¯¤Æµ¡Ç½Åª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¾åÉÊ¤µ¡£ÄÌ¶Ð¤ä¤ª½Ð¤«¤±¡¢Î¹¹Ô¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤Ç¡¢40¡¦50Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤½¤¦¤Ê¡Ö¤­¤ì¤¤¤á¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ A4¥µ¥¤¥º¤â¤¹¤Ã¤Ý¤ê¡ª ·Ú¡¹¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð