明日5日は二十四節気の「小寒」。本格的に厳しい寒さが始まる「寒の入り」です。明日5日の正月休み明けは関東など太平洋側は寒の入りとしては気温がやや高くなる一方、北日本では厳しい寒さに。明後日以降も度々寒気が強まり、「寒中らしい」厳しい寒さになる所が多いでしょう。今日4日は日差しあっても気温上がらずこの時期らしい寒さ今日4日(日)は日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が続き、北日本では日本海側を中心に雪が降