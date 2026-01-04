奈良クラブの新監督には大黒将志氏が就任J3奈良クラブの新監督に就任した元日本代表FW大黒将志氏が1月4日、奈良県内で初取材に応じた。自身も初監督で第1歩を踏んだ。クラブが「勇気あるオファーをくれた」として決断。初日から戦術練習も含めて約2時間、熱血指導した。これから歩む監督ロードの1歩目だ。奈良の練習場には約100人のサポーターが駆けつけた。この日から指揮を取るのは“大黒様”こと元日本代表のストライカー。