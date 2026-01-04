◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」広島・新井貴浩監督（４８）は、監督業の苦悩の一つに「汗をかけない」ことを挙げる。ダイヤモンドの中で数々の喜怒哀楽を味わってきた指揮官。「自分が腹をくくって送り出しているから、使っている側の責任」という思いは当然あるが、「プレーヤーだったら『明日は打つぞ』と思える」と、悔しさ、もどかしさで眠れない日々は現役時代と比にならないという。就任３年目で最低の５位に終わ