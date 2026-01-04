青学大が３連覇を果たした第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）。３日には復路が行われ、東京都内に練習拠点を置く大学では、総合５位の中大のほか、駒大、創価大、帝京大、日大が１０位以内に入り、来年の大会のシード権を得た。中継所、両手で天を指さす復路最長区間の９区、東京都八王子市出身の佐藤有一選手（青学大４年）が初出場で区間賞と躍動して２位以下を突き放し、青