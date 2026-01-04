『マンチェスター・ユナイテッドが5連勝するまで髪を切らないチャレンジ』をしているサポーターとしてイギリスで話題を呼んでいるフランク・イレットさん。このチャレンジを始めたのは2024年10月のことで、もう450日以上が経過している。ルベン・アモリム率いるマンUは時折良いパフォーマンスを見せることはあるが、安定感には欠けていて、5連勝はまだ遠い目標だ。前節は最下位に沈むウォルバーハンプトンと1-1で引き分けていて、