全国高校サッカー選手権は4日、準々決勝が行われ、鹿児島県代表の神村学園は、神奈川県代表の日大藤沢と対戦しました。神村学園は倉中が4得点の大活躍を見せ、4対1で勝利。3大会ぶりのベスト4進出を決めました。神村学園は10日の準決勝で、福島県代表の尚志と対戦します。