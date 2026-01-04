◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝日大藤沢1―4神村学園（2026年1月4日Uvanceとどろきスタジアム）2大会ぶり8回目の出場となった日大藤沢（神奈川）は神村学園（鹿児島）に1―4で屈し、第93回以来11大会ぶりの4強入りとはならなかった。総体覇者の神村学園は史上6校目の夏冬連覇へ前進し、国立競技場に舞台を移す10日の準決勝では尚志（福島）と対戦する。日大藤沢は地元・神奈川の会場で大声援を受けたが、準