1月4日、京都競馬場で行われた11R・京都金杯（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、川田将雅騎乗の4番人気、ブエナオンダ（牡5・栗東・須貝尚介）が勝利した。アタマ差の2着に5番人気のファーヴェント（牡5・栗東・藤原英昭）、3着に18番人気のショウナンアデイブ（牡7・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:33.7（良）。1番人気で吉村誠之助騎乗、ランスオブカオス（牡4・栗東・奥村豊）は5着、2番人気で北村友一騎