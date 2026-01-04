【モデルプレス＝2026/01/04】女優の本仮屋ユイカが4日、自身のX（旧Twitter）を更新。体調不良により、ラジオ番組「ONE-J」（TBS系／毎週日曜あさ8時〜10時）を欠席したことを報告した。【写真】「気遣いが素晴らしい」本仮屋ユイカの代役務めた43歳美人アナ◆本仮屋ユイカ、体調不良を報告本仮屋は「本日、体調不良により ONE-Jお休みさせていただきました。申し訳ありません。よろしくお願いします」と自身がパーソナリティを務