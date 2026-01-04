立憲民主党・真野哲衆院議員が「飲んだら乗るな」と呼びかけた元日のX投稿がSNS上で波紋を広げている。「当たり前だろ」「わざわざ書くまでもない」などと指摘する声が寄せられた一方、同党所属の議員を中心に指摘に反論し、真野氏の境遇を踏まえて投稿を擁護する声が上がっている。「息子の無念の思いを胸に刻み」真野氏は2026年1月1日、複数人で乾杯する姿を写真で投稿。「お正月なのに、私以外はジュースで乾杯」と明かした上で