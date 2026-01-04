ベテランアクション俳優キム・ヨンインさんがこの世を去った。享年82歳。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優映画界によると、キム・ヨンインさんは1月4日6時55分ごろ死亡した。遺体安置所は新村（新村）セブランス病院葬儀場7号室に設けられ、出棺は6日7時40分に執り行われる。1943年生まれのキム・ヨンインさんは、京畿（キョンギ）商業高校と漢陽（ハニャン）大学史学科を卒業した。大学在学時代、武術