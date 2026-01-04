◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝尚志1―0帝京長岡（2026年1月4日浦和駒場）第104回全国高校サッカー選手権準々決勝の4試合が4日、浦和駒場とU等々力でそれぞれ2試合ずつが行われ、ベスト4が出そろった。10日の準決勝からは舞台を国立競技場へ移し、尚志（福島）―神村学園（鹿児島）、鹿島学園（茨城）―流通経大柏（千葉）が行われる。インターハイとの2冠を目指す神村学園は前半29分にFW倉中悠駕が先制ゴール