◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝流通経大柏2―1大津（2026年1月4日浦和駒場）前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）が大津（熊本）を破り、2大会連続の4強進出を決めた。前半21分に先制点を許すも、同26分にFW金子琉久が同点ゴール。さらに同34分、左FKをDFメンディーサイモン友が右足で押し込んで勝ち越した。後半は技術に優れる大津に主導権を握られて我慢の時間が続いたが、出足の鋭い守備を終盤まで続け