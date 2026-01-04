アイドルグループ「櫻坂46」のメンバーが4日、現役の京大生であることを明かし、X（旧ツイッター）上ではワード「京大生」が急上昇し、トレンド入りした。「櫻坂46」4期生の勝又春（21）が公式ブログで「今日は一つ、みなさんにご報告があります。以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と公表した。これを受け、インターネット上では「現役京大生を公表したのは勇気