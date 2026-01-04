名車といえる“小さな高級車”！ マツダ「ベリーサ」マツダから2004年6月に発表されたコンパクトカー「ベリーサ」は、こだわりの強い小さな高級車といえる特徴的なクルマでした。現代では、レクサス「LBX」や日産「ノートオーラ」、ホンダ「フィット LUXE」などが高級志向のコンパクトカーといえますが、ベリーサが発表された当時は、高級感のあるコンパクトカーは珍しい存在だったといえます。ベリーサは、マツダのエント