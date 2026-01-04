「バスケでは見た事ありますが…」元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が夫でバスケットボール選手の渡邊雄太(千葉ジェッツ)と並んだ報告ショットに反響が寄せられている。「新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります」とインスタグラムに書き出すと、「このたび、新しい命を授かりました」と第1子を妊娠したことを報告。「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」と近況を明かしながら、