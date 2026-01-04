白の装いも話題「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」(朝日放送)で、ひときわ注目を集めた女性アシスタントの写真に注目が集まっている。「ご視聴ありがとうございました今回もとっても緊張しました…!『見たよ!』って言ってくださる方が本当に多くて、すごく嬉しかったです」とインスタグラムで心境を綴ったのは、日本レースクイーン大賞2023新人賞の一之瀬優香。1日の放送に出演したことを報告し、AとBの札を手