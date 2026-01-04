［高校選手権・準々決勝］１月４日１月４日、第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が首都圏２会場で開催され、浦和駒場会場の第２試合で流経大柏と大津の優勝候補同士が雌雄を決した。前回大会の３回戦で流経大柏が２−１で勝利し、今年のインターハイ準決勝では大津がＰＫ戦をモノにした東西強豪対決。立ち上がりからがっぷり四つに組んだ高次元の攻防戦は、前半21分にスコアが動く。大津は味方のヘディングを拾ったFW山