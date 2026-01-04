「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が4日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをした。「明けましておめでとう御座います」と書き出しためるる。午年にちなんで馬の絵文字を添えて、馬耳カチューシャ着用した自撮りを披露した。「書き初めしたら顔の中央に墨汁ついた年始まりになりましたっ」とつづって、鼻根に付いた墨汁をアピール。「今年もよろしくお願いします」と添えた。ファンからは「明