バドミントン女子で田口真彩（２０）＝ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ＝が４日、自身のインスタグラムを更新。晴れ着ショットを公開し、その可憐さが反響を呼んだ。美しい白の着物に、鮮やかなグラデーションのかかった帯、花飾りをつけた透明感溢れるショットや、バドミントンコートでラケットを握る姿も投稿した。１２月の全日本総合選手権混合ダブルスを、元ワタガシで２大会連続五輪メダリストの渡辺勇大とのペアで制した期待のニュ