◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）年始の京都を彩る名物レースが１８頭立てで争われ、ブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）が重賞初制覇を飾った。川田将雅騎手＝栗東・フリー＝は１９年パクスアメリカーナ以来の３勝目、須貝調教師は初制覇。川田将雅騎手は２１年連続の重賞Ｖとなった。勝ちタイムは１分３３秒７。祖母に米Ｇ１・２勝のオーサムフェザーを